Poetische Spaziergänge bei Fackelschein

Die 18. Museumsnacht im Freilandmuseum Bad Windsheim bietet ein vielfältiges Programm für große und kleine Besucher.

Bad Windsheim. Leise Musik liegt in der Luft und aus alten Bauerküchen duftet es verführerisch. Es ist einfach schön, in einer lauen Sommernacht mit der Familie oder Freunden durch das Fränkische Freilandmuseum zu flanieren, hier und da zu verweilen, zu lauschen, zu staunen und zu genießen. Und damit auch Fußballfreunde zur Museumsnacht kommen können, wurde diese auf einen WM-freien Freitag verlegt – den 22. Juni. In diesem Jahr verzaubert bereits zum 18. Mal ein funkelndes Nachtprogramm große und kleine Besucher. Die musikalische Palette reicht dabei von Deutschfolk und fränkischer Landmusik über die Hochzeitsmusik der aschkenasischen Juden bis hin zu sizilianischen und französischen Klängen.

Vor der großen Tribüne auf dem Dorfplatz Mainfranken-Frankenhöhe schwingen sich „Trifabula“ am Trapezrahmen in luftige Höhen, die Sackpfeifergruppe und die Tanzgruppe der Nürnberger Schembart-Gesellschaft bringen Wohlklang und farbenfrohes Gepränge in die die Baugruppe Mittelalter und im Jagdschlösschen aus Eyerlohe nehmen Autor Ewald Arenz und Pianist Heinrich Hartl das Publikum mit „Komm, süßer Tod“ mit auf eine morbid-kriminalistische Reise. Weniger gefährlich geht es im Bauernhaus aus Unterlindelbach zu – hier lädt Tee-Sommelier Frank Stößel zu einem poetischen Spaziergang durch das Museum der Natur.