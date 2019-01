Polizei sucht dringend Zeugen

Schwäbisch Hall.Nach dem Angriff auf Polizeibeamte beim Kocherquartier am Montagabend sucht die Polizei Schwäbisch Hall dringend Zeugen. Wie bereits berichtet war eine 16 Jahre alte Jugendliche angegriffen und verletzt worden. Nachdem eine Streifenbesatzung eintraf, wurden die Beamten mit Flaschen beworfen, wodurch einer von ihnen schwer und ein anderer leicht verletzt wurde. Erst mit Unterstützung von zahlreichen Streifen konnten die Lage beruhigt und die Tatverdächtigen überwältigt werden. Ein 23-Jähriger befindet sich seit Dienstag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Wer zwischen 19 Uhr und 20 Uhr die Vorfälle am Kocherquartier beobachtet hat, meldet sich unter Telefon 0791 / 4000. pol

