Polizei sucht Unfallverursacher

Anzeige

Im Laufe des Samstag von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr wurde ein roter Suzuki, der am Parkplatz des Hotels Rappen in der Riemenschneiderstraße abgestellt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer hinten rechts angefahren. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.07.2018