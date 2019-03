Portrait über Kunsthalle

Röttingen.Der Südwestrundfunk (SWR) bringt in seinem Kulturmagazin “ Kunscht “ am Donnerstag, 7. März, um 22.45 Uhr einen Beitrag über die Kunsthalle BaumannBien in Röttingen. Der Beitrag über das Kulturprojekt steht unter dem Motto „Vom Wohncontainer zum Lebensbaum“.

Seit der Studienzeit in Nürnberg leben und arbeiten Winfried Baumann und Anna Bien gemeinsam – mit ganz unterschiedlicher Handschrift: sinnlich, poetisch und scheinbar harmonisch die Koreanerin Anna Bien, praktisch, nüchtern und stets zeitkritisch Winfried Baumann, gebürtig aus Bieberehren-Buch.

Moderiert wird die Sendung, die sich immer verschiedenen Themen widmet, von Ariane Binder.

