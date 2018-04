Prägend für das Taubertal

Anzeige

Rothenburg. Den Werken des Künstlers Tilman Riemenschneider hat sich Meisterfotograf Winfried Berberich aus Gerchsheim gewidmet. In mehreren Bildbänden hat er die Werke Riemenschneiders festgehalten und beschrieben. Die Faszination seiner Schnitzkunst wird nun in einer Foto-Ausstellung in der Heilig-Geist-Kirche in Rothenburg gewürdigt. Berberichs Fotografien zeigen das Können und die Ausdrucksstärke Tilman Riemenschneiders. In mehr als 20 Großaufnahmen können darüber hinaus auch Bilder von Skulpturen weiterer berühmter Meister bestaunt werden, darunter Werke von Niclaus Gehaerts von Leydern mit seiner „Dangolsheimer Madonna“ oder Michel Erhart mit der „Schutzmantel-Madonna aus Ravensburg“. Die Ausstellung trägt den Titel „Meister der Spätgotik“. Sie beginnt am Freitag, 13. April, und wird bis Sonntag, 19. August, zu sehen sein. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Ganz besonders hat Tilman Riemenschneider das „Liebliche Taubertal“ geprägt. Seine wohl schönsten Werke sind in der Herrgottskirche Creglingen und in der Jakobuskirche in Rothenburg zu sehen. Die Altäre faszinieren in jedem Jahr viele tausend Besucher. Infos zur Ausstellung gibt es beim Kunstschätzeverlag in Gerchsheim, Telefon 09344/815, E-Mail kunst66schaetze@fzb-ateliers.de, Infos zum „Lieblichen Taubertal“ beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Telefon 09341/82-5805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de. tlt