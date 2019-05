Preisgekrönte Konzertgitarristin

Künszelsau.Eine vielfach ausgezeichnete Gitarrenvirtuosin aus der Schweiz ist an der Reinhold-Würth Hochschule zu Gast: Am 24. Mai um 18 Uhr tritt die Konzertgitarristin Marisa Minder an der Reinhold-Würth Hochschule am Campus Künzelsau im E-Gebäude, Raum E304, auf. Das anspruchsvolle, einstündige Programm ist eine Reise durch die Epochen der klassischen Gitarre. Marisa Minder sucht die Nähe zum Publikum und tritt mit einem nuancenreichen und stilsicheren Spiel mit den Zuhörern in Kontakt. Der Eintritt zu der Veranstaltung, die im Rahmen der Open Campus Night stattfindet, ist kostenfrei, Anmeldung unter veranstaltungen-kuen@hs-heilbronn.de. pm

