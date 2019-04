„Professionell und ideenreich“

Das Gauvolksfest hat einen neuen Festwirt: Christian Egerer aus Pleinfeld am Brombachsee übernimmt Röttingen.

Röttingen. Einen Erfolg kann Röttingens Bürgermeister Martin Umscheid für die Zukunft des Röttinger Gau–volksfestes vermelden. Ab 2019 übernimmt Christian Egerer aus Pleinfeld als Festwirt das Röttinger Gauvolksfest.

Umscheid betonte in einer Pressemitteilung: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Christian Egerer einen professionellen und ideenreichen Festwirt für unser Gauvolksfest gewinnen konnten“. Umscheid weiter: „Allen Unkenrufen zum Trotz hat das Gauvolksfest Zukunft. Jetzt liegt es auf der Hand, dass hoffentlich viele Besucher auch für viel Umsatz sorgen.“ Bürgermeister Umscheid, so schreibt die Stadt Röttingen in ihrer Pressemeldung, bedankt sich bei den Röttinger Vereinen, die für das Jahr 2019 ausgeholfen hätten. Jetzt, so Umscheid, „können die Vereinsmitglieder feiern und das Zeltfest in vollen Zügen genießen.“ Festwirt und Firmenchef Christian Egerer freut sich auf Röttingen, will Egerer doch auch den Freitagabend im Festzelt beleben. Ideen dazu hat er schon, die er nun gemeinsam mit der Stadt Röttingen umsetzen möchte. Egerer kommt vom Fach, hat er doch auch einen Zelt- und Festzubehörverleih sowie einen Getränkeservice.

Christian Egerer hat sich mit seinem Team vor allem in Mittelfranken und in Oberbayern mit seinem Festservice einen Namen gemacht. „Service ist mein Stichwort, so Christian Egerer, „so ist es bei mir selbstverständlich, dass die Bedienungen auch das Essen an die Tische bringen.“ Selbst einen erfahrenen und erfolgreichen Feuerwerker bringt Egerer mit nach Röttingen. „Da können die Besucher am Montagabend sich auf ein tolles Brillantfeuerwerk freuen“, so Egerer. Auch auf Bewährtes will der neue Festwirt setzen, zum Beispiel bei den Kapellen aus der Region. So sind auch bei ihm die Taubertaler und die Hopferstädter Musikanten ein Muss. stv

