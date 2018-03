Projekt zügig bearbeiten

Anzeige

Röttingen.Bezüglich des im Rahmen eines Architektenworkshops bekannten Projektes Taubergasse 4 informierte der Röttinger Bürgermeister Martin Umscheid die Stadträte in öffentlicher Sitzung über eine Unterredung mit der Obersten Baubehörde im bayrischen Staatsministerium des Inneren, Bauen und Verkehr.

Gesprächsschwerpunkt war dabei die Möglichkeiten auszuloten, inwieweit der Abbruch der Gebäude sowie die Gestaltung der öffentlichen Hofflächen im Rahmen von Sonder-Förderprogrammen finanziert werden könnten.

Desgleichen wurde in den Gesprächen die Frage diskutiert, wer die neuen Wohnhäuser errichten solle: die Stadt Röttingen, die Stadtbau GmbH oder private Investoren. Alles in allem sei er, so Martin Umscheid, zuversichtlich, dass man hier, zusammen mit der Obersten Baubehörde, eine gute Lösung finden werde.