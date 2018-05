Prunksitzungen sind weiter sehr beliebt

Anzeige

Bei der Mitgliederversammlung der Narrhutia Aub standen auch Ehrungen auf dem Programm. Der Rückblick auf die jüngste Session fiel positiv aus.

Aub. Mit etwas Abstand zur närrischen Zeit traf sich die Fastnachtsgesellschaft Narrhutia Aub zur Mitgliederversammlung. Vereinsvorsitzende Maria-Theresia Weber berichtete von vier nahezu ausverkauften Prunksitzungen im Roßsaal, von einer weiteren, komplett ausverkauften, in der Musikhalle in Equarhofen, von weiteren Gastauftritten bei befreundeten Vereinen, in den Kindergärten in Aub und Baldersheim sowie im Seniorenheim.

Bewährt hat sich demnach der Kartenvorverkauf am Weihnachtsmarkt, denn dort am Stand konnte ein Großteil der Karten für die Prunksitzungen verkauft werden.