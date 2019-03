Publikum ermittelt schönste Lauf-Kostümierung

Niedernhall.Der Firmenlauf Hohenlohe erfreut sich großer Beliebtheit. Bei der zweiten Auflage im vergangenen Jahr gingen durch die historische Altstadt von Niedernhall fast 500 Laufbegeisterte an den Start. Am Donnerstag, 27. Juni, erhoffen sich die Veranstalter nun bis zu 600 Teilnehmer fur den rund fünf Kilometer langen Just-for-Fun-4er-Teamlauf. Anmelden kann man sich ab sofort unter www.firmenlauf-hohenlohe.de.

In diesem Jahr wird es wieder einige Modifikationen und Neuerungen geben. So werden erstmals drei Teams für ihre Laufkostümierung ausgezeichnet. Für den ersten Platz erhalt das gesamte Gewinnerteam ein exklusives Offroad-Fahrtraining. Neu ist auch, dass zukünftig nicht mehr eine Jury entscheidet, wer die Kostümierungspreise erhalt, sondern alle Starter und Zuschauer. Die Bewertung wird direkt vor dem Start über den Applaus des Publikums entschieden. Eine weitere Neuerung besonders fur die Zuschauer wird dazu noch ein Kamellenwagen sein. Dieser fährt den Läufern vorweg und verteilt Süßigkeiten an das Publikum. Ebenso sorgen Tänzer auf der Strecke für Motivation und Stimmung. Außerdem bilden die Guggenmusiker wieder den krönenden Abschluss. Wer Ambitionen hat unter den ersten zu sein oder den Firmenlauf zum Anlass nimmt, die eigene Kondition zu verbessern, kann das kostenlose Lauftraining des FloWelk Sportkonzepts nutzen. Die einstündigen Kurse werden ab April bis zum Start des Firmenlaufs (27. Juni) immer montags um 18.30 Uhr am Sportplatz Niedernhall starten und sind kostenlos. Anmelden kann man sich über folgenden Link: www.firmenlauf-hohenlohe.de/

Neben all dem Neuen gibt es aber auch Altbewährtes. So führt die Strecke die Läufer auch dieses Jahr aus dem Stadion in Niedernhall vorbei am Frei- und Solebad durch die historische Altstadt und angrenzende Wohngebiete wieder zurück zum Sportgelände.

Die Streckenlänge betragt etwa fünf Kilometer. Im Anschluss an den Lauf wird ab 20 Uhr bei der großen After-Run-Party auf dem Sportplatz gemeinsam gefeiert. Dort gibt es auch die Siegerehrung.

Gestartet wird beim Firmenlauf Hohenlohe in 4er-Teams. Alle starten gemeinsam, es ist kein Staffellauf. Die Zeiten aller vier Laufer werden im Ziel zu einer Zeit addiert. Wie sich die Teams dabei zusammensetzen, bleibt allen selbst überlassen. Ob aus einer Firma, einer Behörde, einer Skatrunde, einer Freundesrunde, einer Familie oder einem Verein: alles ist zulässig.

Insgesamt gibt es drei verschiedene Anmeldegruppen: Männer, Frauen und Mixed. Die Mixed-Teams sind frei kombinierbar. Über www.firmenlauf-hohenlohe.de erhält man alle wichtigen Informationen. Anmeldeschluss ist der 19. Juni.

