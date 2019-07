Rauch entpuppt sich als Dampf

Rothenburg.Bereits am Samstag gegen 17.10 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Brandgeruch in der Spitalgasse mitgeteilt. Vor Ort war Brandgeruch wahrnehmbar und ein Rauchwarnmelder gab Alarm.

Der Alarm kam offensichtlich aus eine Dachgeschoßwohnung die von einem 72-Jährigen angemietet war. Die Wohnung wurde nicht auf Klingeln und Klopfen geöffnet, so dass die Feuerwehr Rothenburg mit einem Großaufgebot und einer Drehleiter anrücken musste. Das Wohngebäude mit vier Wohneinheiten wurde vorsorglich evakuiert.

Der Zutritt zur Wohnung im Dachgeschoß war nur über eine Drehleiter am Badfenster möglich, da die massiver Eingangstüre zu stabil und versperrt war.

In der verlassen Wohnung stand ein Dampfdrucktopf bei Stufe 3 am Herd unter Dampf. Der Herd wurde durch einen Angehörigen der Feuerwehr abgeschaltet und das Fenster geöffnet, so dass der überwiegende Wasserdampf entweichen konnte. Es entstand im Haus kein Sachschaden.

Gegen den Wohnungsinhaber wird von Seiten der Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019