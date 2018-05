Realisierbarkeit hängt von den Zuschüssen ab

Anzeige

Röttingen.Gibt es in Röttingen bald die nächste Großbaustelle? Seit Jahren ist bekannt, dass das mit Kupferblech eingedeckte Dach der alten Schule in der Herrenstraße saniert werden muss. Es regnet an mehreren Stellen bereits durch das Dach. Der Dachstuhl selbst muss ebenfalls dringend saniert werden. Auch die Heizung sei verschlissen, war in der jüngsten Sitzung des Stadtrates zu hören. Die schon vor geraumer Zeit ermittelten Kosten für die Dachsanierung betrugen gut 300 000 Euro. Dipl. Ing Reiner Roßbach, Spezialist für Altbausanierung, trug nun dem Rat seine Präsentation für den Umbau zu einem „Haus der Kultur“ vor. Aktuell beheimatet das Haus nur die städtische Bücherei und den so genannten Sonnenuhrenraum.

Im September 2015 wurde mit Ausnahme der Bücherei, die bisherige Nutzung für die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien geändert. Alle Flüchtlingsfamilien sind mittlerweile anderweitig untergebracht. Seit dieser Zeit steht das Haus (ausgenommen Bücherei) leer. Das Baudenkmal, das bis zum Schuljahr 2002 als Grundschule diente, soll nun barrierefrei zugänglich sein und daher ein Aufzug eingebaut werden.

Zudem muss ein zweiter Fluchtweg über den ehemaligen Schulhof per Stahltreppe installiert werden. Im Obergeschoss ist durch die Zusammenlegung von drei Zimmern ein Multifunktionsraum für rund 90 Personen und die Eingliederung die historische Bibliothek aus dem Stadtarchiv geplant. Das Dach soll anstelle mit Kupfer durch eine Zinkeindeckung ersetzt werden.