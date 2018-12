Reges Treiben um bunte Stände

„Feiern, bis das Christkind kommt“, das war am Auber Weihnachtsmarkt angesagt, zumindest rund um die Marktbrunnenbar.

Aub. Die war am Samstagabend noch dicht umlagert, als sich späte Marktbesucher noch an Heißgetränken aufwärmten.

Nach dem Auftakt mit der Bläserklasse der Auber Grundschule herrschte bald reges Markttreiben rund um die mehr als sechzig Stände der Kunsthandwerker.

Recycling stand bei denen in diesem Jahr besonders hoch im Kurs. Nicht nur, dass Schmuck, Blumen und Lampenschirme aus alten CDs angeboten wurden.

Hilfsprojekte unterstützt

Die Kolpingfamilie sammelte alte, nicht mehr benötigte Handys ein. Der Erlös aus der Sammelaktion geht an Hilfsprojekte in Entwicklungsländern.

Auch sonst war das Angebot sehr reichhaltig. Die Kräuterfee mit ihren Tees, der Schnapsbrenner mit einer ganzen Palette voller verschiedener Schnäpse und selbstgemischter Liköre, der Selbstvermarkter mit Nudeln, hausgemachte Marmeladen voller Exotik und die Kräuterfee aus Marktbreit offeriert selbst gemachte Kräutertees, wer es handfester haben will, für den gibt es selbst Bierbrand und Kräuterlikör aus eigener Brennerei.

Organisatorin Andrea Wassermann setzte ganz auf Keramik. Unter dem Motto „All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen“ stellte sie ihre Artikel zusammen.

Auch die Stadt Aub beteiligte sich am Weihnachtsmarkt: Die Stadt wollte ihre Besucher darüber informieren, wie die Geschäfte am Marktplatz auch während des Brückenneubaus ab dem kommenden Frühjahr zu erreichen sind. Ein Arbeitskreis Brücke bot die Möglichkeit, bei einer Rundfahrt mit einem Kleinbus, eine innerörtliche Umfahrungsmöglichkeit kennen zu lernen.

Süßes aus dem Gabensack

Am Sonntag kam richtig Weihnachtsstimmung auf, als leichter Schneefall für winterliches Flair auf dem Marktplatz sorgte. Renner bei den Kindern war aber wie in jedem Jahr der Besuch des Nikolauses, der aus seinem Gabensack reichlich Süßigkeiten verteilte. Unterstützung fand der Nikolaus in Gestalt seines treuen Knechtes Rupprecht und – erstmals in diesem Jahr – eines geflügelten Weihnachtsengels. Mit engelsgleicher Geduld zog Weihnachtsengel Marina dann auch die Gewinner der Weihnachtstombola der Auber Geschäftsleute. Besonders der dritte Preis, eine Jahreskarte im Baldersheimer Schwimmbad, musste wiederholt gezogen werden. Schließlich fanden aber doch noch alle Einkaufsgutscheine, ein Schinken, die Schwimmbad-Jahreskarte sowie ein Essensgutschein in einem Auber Lokal ihre Gewinner. Die Herkunft der Gewinner bietet auch einen Überblick darüber, von woher die Gäste des Auber Weihnachtsmarktes kommen.

So gingen Hauptgewinne nach Creglingen und Bieberehren, nach Gülchsheim, Hemmersheim und Bolzhausen. Lediglich den ersten Preis ließen sich die Auber nicht entgehen. Die Gewinnerin eines Einkaufsgutscheines in Höhe von 250 Euro wohnt in Aub.

Den Ausklang fand der Auber Weihnachtsmarkt bei einem weihnachtlichen Konzert mitder Formation „Christmas Jazz“ im Haus Ars Musica. age

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018