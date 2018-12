Regio-Bands ziehen viele Fans

Künzelsau.Konzerte, Theater, Stadtfest, Hohenloher Wirtschaftsmesse – 2019 wird ein starkes Kulturjahr in Künzelsau – Abonnements sind ab sofort im Rathaus zu haben.

Rund 50 Veranstaltungen sind von Januar bis Dezember geplant – Kindertheaterstücke, Konzerte und Theater spannen den Bogen des Erwachsenenprogramms im nächsten Jahr von Klassik bis Moderne, von heiter bis ernst. Stadtfest, Hohenloher Wirtschaftsmesse, Advent am Schloss und die Welcome-Party für Alexander Gerst sind herausragende Veranstaltungen. Die klassischen Konzerte aus der Reihe „Musik am Nachmittag“ werden in gewohnt gemütlicher Kaffeehaus-Atmosphäre für alle Liebhaber der klassischen Musik angeboten.

Die KÜNightLive wird ebenfalls 2019 fortgesetzt und findet an jedem ersten Mittwoch im Monat statt. Die regionalen Bands schätzen ebenso wie die Besucher den kleinen aber feinen Rahmen und die Konzertatmosphäre im Rathausfoyer.

Auch die Resonanz im zu Ende gehenden Jahr sei sehr gut gewesen: „Rund tausend Kinder und 4900 Erwachsene haben die Kulturveranstaltungen in der Stadthalle 2018 besucht“, zieht Renate Kilb, zuständig für die Kulturarbeit bei der Stadtverwaltung, Bilanz.

Das Kulturabonnement für Erwachsene beinhaltet sechs ausgewählte Veranstaltungen und garantiert einen Platz in den vorderen Reihen. Das Abonnement ist auf Freunde und Verwandte übertragbar.

Das frisch gedruckte Veranstaltungs- und Kulturprogramm liegt im Künzelsauer Rathaus und im Einzelhandel aus. Es werden auch Exemplare zugesandt. Eintrittskarten gibt es bei Tabakwaren Brückbauer in Künzelsau, Telefon 07940/2721. Fragen zu Kulturangeboten beantwortet Renate Kilb, Telefon 07940/129-121, renate.kilb@kuenzelsau.de. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018