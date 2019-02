Kirchberg.Die Zeit wird wieder zurückgedreht: Die Stadt Kirchberg lässt bereits zum zwölften Mal das Mittelalter lebendig werden – am letzten Februarwochenende

Am Samstag gibt es althergebracht Vieh- und Mostprämierung mit Kuttelessen. Außerdem zeigen die Jungzüchter ihr Geschick bei der Kälbervorführung.

Zeitgleich kann an einem Bogenturnier teilgenommen werden, das an zwei Tagen jeweils einige Stunden rund um Kirchberg ausgeführt wird. Verpflegungsmöglichkeiten gibt es im Zelt im Hofgarten und am Sportplatz.

Ein tolles Kulturprogramm mit den Spielleuten wird an beiden Tagen für reichlich „Kurtzweyl“ sorgen. Verbleib bis zur Dämmerung wird entlohnt durch ein Meer von Öllampen, Fackeln, Kerzen, Lampen, vielen Feuerstellen zum Aufwärmen. Am Abend findet auf und vor der Bühne das große Abschlussspektakel statt. Daran nehmen alle Künstler teil und es endet mit einem eindrucksvollen Feuerfinale. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019