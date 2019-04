Reise durch die Gefilde der Hohenloher Wortkunst

Bovenzenweiler.Der April macht zwar beim Wetter oft genug, was er will, bei den Feuchters in Bovenzenweiler ist jedoch das Konzert mit „Praxis“ eine absolut sichere Bank. Es scheint also vorhersagbar die musikalische Sonne, denn „Praxis“ ist eine der ältesten Hohenloher Bands und legendär.

Bodenständige Texte

Ihr Programm ist aber nicht nur gute Musik, sondern genauso gutes Entertainment.

Im Zentrum stehen bodenständige Texte, eingängige Melodien und jede Menge gute „Ousprooch“, die den Zuhörer und -schauer durch die Gefilde Hohenloher Wortkunst führt, ihn sozusagen mitnimmt. Das garantiert schon Jürgen Gierke – stabiler Faktor in der Viererformation und stets für einen lockeren Spruch zu haben.

Die Band ist inzwischen dezent umgestaltet, unter anderem mit dem Schweizer Profi Jörg Hurter an den Saiteninstrumenten.

Geblieben sind aber die genialen Songs mit dem regionalen Kick – mitzuerleben am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr bei den Feuchters in Schrozberg-Bovenzenweiler.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019