Renault Kangoo aus Garage entwendet

Anzeige

Crailsheim.Ein bislang unbekannter Täter drang am Freitag gegen 1.24 Uhr in ein Seniorenwohnheim in der Wolfgangstraße in Crailsheim ein.

Nach der Manipulation an der Überwachungseinrichtung brach der Einbrecher einen Büroschrank auf, aus welchem jedoch nichts entwendet wurde.

Im weiteren Verlauf begab sich der Täter in den Keller und brach dort eine Stahltür auf, wodurch er in den Technikraum gelangte.