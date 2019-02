Respektvoller und selbstbewusster Bau

Einen hohe Auszeichnung erhielt die Stadt Röttingen als Bauherr und die Architekten Stefan Schlicht und Christoph Lamprecht für den Neubau des Ostflügels der Burg Brattenstein.

Röttingen. Bei einem Festakt in der alten Kongresshalle München wurden die Kuverts mit den Siegern geöffnet. Unter der Überschrift „Eine Burg für die Bürger“ prämierten die Bayerischen Architekten und der Verband Bund Deutscher Architekten den neuen Ostflügel mit dem Siegerpreis in der Kategorie „Bauen im Bestand/Denkmal“. 32 Wettbewerbsbeiträge waren in dieser Kategorie eingereicht worden. Mit der Burg Brattenstein setzten sich die Stadt Röttingen und die Architekten Stefan Schlicht und Christoph Lamprecht schließlich durch. Der „Bayerische Architekten-Oscar“ wird alle drei Jahre vergeben und zählt zu den renommierteren Preisen im Bereich der Architektur. Damit ist die Burg auch für den bundesdeutschen Entscheid im Sommer nominiert.

Stolz nahmen Bürgermeister Martin Umscheid und die Architekten den Preis in Empfang. Umscheid an den Schirmherren Staatsminister Dr. Hans Reichhart gerichtet: „Ohne die großzügige Unterstützung der Städtebauförderung Bayern würde der neue Ostflügel nicht stehen“. Bauminister Reichhart sagte, er hoffe, noch 2019 Röttingen besuchen zu können, um sich vor Ort von dem Weg der Revitalisierung des Röttingen Altortes zu überzeugen.

Hintergrund: Oberhalb von Röttingen klaffte über Jahrzehnte eine Wunde. Der Ostflügel der vierseitig geschlossenen Anlage Burg Brattenstein war im Jahr 1971 eingestürzt. Das Gebäude wurde als Produktionsstätte für die Textilindustrie genutzt und das Unglück hatte unter den Näherinnen mehrere Opfer gefordert. Als Mitte der 1980er-Jahre mit den Frankenfestspielen neues Leben in den Burghof einzog, wurde anstelle des Ostflügels eine provisorische Holzüberdachung für den Zuschauerbereich errichtet. Irgendwann wurde das Provisorium statisch unsicher; ein Neubau musste her. Zudem war es an der Zeit, eine angemessene bauliche Antwort für die in Mitleidenschaft gezogene Burganlage zu finden. Der nun fertiggestellte Lückenschluss fügt sich respektvoll und doch selbstbewusst in die bestehende Anlage ein. Statt in der Flucht des Bestandsgebäudes den fehlenden Ostflügel zu ergänzen, wurde eine vom Straßenbereich zurückversetzte Stützwand errichtet und so Raum für eine Freitreppe geschaffen. Die 35 Meter lange und zehn Meter hohe Mauer bildet eine klare Grenze, wird jedoch zugleich von einer überdimensionalen Loggia durchbohrt. Von den Architekten als „Stadtbalkon“ bezeichnet, gibt der eingeschobene Kubus den Blick über die Dächer Röttingens frei. Zur Hofseite schließt sich ein über die gesamte Länge der Stützwand erstreckender Riegel an, der die Zuschauertribüne aufnimmt. Über ein Schiebetürelement können Tribünenbereich und Loggia verbunden oder getrennt werden. pm

