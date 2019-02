Rhythmuskiste richtig nutzen

Schrozberg.Einen Musiker-Workshop mit Matthias Philipzen gibt am 27. Februar in Schrozberg: „Cajon- Spielen“. Der Umgang mit der Rhythmuskiste wird ab 19 Uhr vermittelt (Dauer rund 90 Minuten). Der Kurs wendet sich an alle Rhythmusinteressierten. Spielerfahrung ist nicht notwendig. Das Cajon und seine Spielweisen kennenzulernen und erste Rhythmen zu verinnerlichen sind Ziele des Kurses.

Der Kurs findet in der Veranstaltungsscheune, Nonnenwaldstraße 1 in Schrozberg statt. Cajons werden für die Dauer des Kurse gestellt. Anmeldung über Telefon 07935 72023 oder per Email an info@martens-blasinstrumente.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019