Richy Müller als Stargast

Künzelsau.Studierende des Studiengangs Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit-, Sportmanagement organisieren bereits seit 2014 die Talkrunde „BK Backstage“ unter Anleitung der Dozentin Bernadette Schoog. Dieses Semester wird ein neues Format angeboten: Statt einer Podiumsdiskussion mit vielen Gästen wird Bernadette Schoog mit dem Schauspieler Richy Müller sprechen.

Bernadette Schoog, bekannt als Moderatorin aus ARD und SWR, empfängt Müller, der nicht nur von seiner Rolle als Stuttgarter Tatort-Kommissar berichten wird, sondern auch private Einblicke in sein turbulentes Leben gewährt. Die Veranstaltung findet am 12. Dezember im Foyer des D-Gebäudes am Campus Künzelsau, Reinhold-Würth-Hochschule, statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018