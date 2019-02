Riesige Anklage bricht in sich zusammen

Dem Angeklagten kann nicht nachgewiesen werden, dass er in 147 Fällen Autozubehörteile bei seinem Arbeitgeber gestohlen hat. Aber er gibt Waren zurück. Dafür wird das Verfahren eingestellt.

Crailsheim. Vor Gericht kann es zu schnellen Wendungen kommen. Am zweiten Verhandlungstag in einem Verfahren wegen möglichen Betrugs/Diebstahls (wir berichteten) sah es nach drei Stunden danach aus, als ob nicht einmal ein dritter Termin reichen würde, um die Vorwürfe des 147-fachen Betrugs aufzuklären. Eine halbe Stunde später einigten sich alle Parteien auf eine Lösung nach Paragraf 153. Richterin Uta Herrmann hatte einen Vorschlag unterbreitet. Und alle Beteiligten waren nach kurzer Beratung damit einverstanden.

Das systematische Aufarbeiten jedes einzelnen Gegenstands, von der Glühbirne bis zur Kupplung, die auf dem Gelände des Angeklagten in einer Gemeinde im Altkreis gefunden worden waren, bot diverse Herausforderungen. Immer wieder gab es Nachfragen durch die Richterin: „Warum lief das nicht über Ihr Personalkonto, wenn es doch so viel Rabatt gegeben hätte?“ oder „Warum steht dies nicht auf einer Liste des Personalkontos eines Kollegen?“.

Oft hatte der Beschuldigte eine Begründung parat. Immer wieder musste er aber auch sagen: „Ich weiß es nicht.“ Bei den meisten der über 40 Autoreifen führte das eingeprägte Fertigungsjahr dazu, dass sie aus der Anklage fielen. Sie waren zu alt, die Taten wären verjährt gewesen. Als ein Zeuge bestätigte, dass er dem Angeklagten auf dem Flohmarkt in Wörnitz geholfen habe, ein 60-Liter-Ölfass in den Kofferraum geladen zu haben, verbesserte sich die Position des Angeklagten. Dann überraschte Richterin Herrmann sowohl Staatsanwaltschaft wie auch Verteidigung: „Die zwei weiteren Zeugen werden nicht vernommen. Das bringt uns nicht weiter.“

Staatsanwalt Michael Schwartz merkte an: „Ich bin nicht in der Lage, ad hoc zu plädieren. Ich brauche eine Pause.“ Die Richterin entgegnete: „Wir sollten das Verfahren anderweitig beenden. Wir haben eine riesenlange Anklage verlesen. Einige Anklagepunkte haben sich als nichtig erwiesen, andere geklärt oder sind verjährt. Aber es bleiben Gegenstände übrig, die er bei seinem ehemaligen Arbeitgeber gekauft haben soll, diese aber nicht in den Listen auftauchen.“

Bevor „ewig die Personalakten“ durchgeackert würden, schlage sie eine Verurteilung nach Paragraf 153a oder die Einstellung gegen eine Geldauflage an. Der Staatsanwalt sagte: „Grundsätzlich sage ich nicht Nein. Aber was wird mit den Gegenständen?“ Er denke an eine teilweise Rückgabe durch den Angeklagten an dessen ehemaligen Arbeitgeber. „Er wird nicht alles zurückgeben“, äußerte sich Verteidiger Max Bobb.

Hätte schlimmer sein können

Nach kurzer Verhandlungspause schlug Bobb Waren im Wert von 3000 Euro vor – die Anklage hatte über rund 14 000 Euro gelautet. Anschließend wurden die Gegenstände festgelegt, die überhaupt noch verkäuflich sind. Die restlichen Kfz-Zubehörteile bleiben beim Angeklagten. Noch im Gerichtssaal sagte dieser zu, sich umgehend um diese Auflage und die damit verbundene Rückgabe zu kümmern. Sobald dies erfolgt ist, wird das Verfahren eingestellt. Der 53-Jährige erhält keine Eintragung in ein Register und zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Verteidiger Bobb ergänzte: „Ich bin dann zufrieden, wenn mein Klient zufrieden ist. Es hätte schlimmer, aber auch besser kommen können.“

Paragraf 153 des Strafgesetzbuches regelt das Absehen von der Verfolgung unter Auflagen.

Mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts und des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen und zugleich dem Beschuldigten Auflagen und Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld dem nicht entgegensteht. sey

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019