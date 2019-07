Robot-Arbeiter und Konsolen-Profis

Hollenbach.In 30 Jahren ist „Jako“ von der Gründung in einer kleinen Garage in Stachenhausen zum weltweit agierenden Teamsportspezialisten gewachsen. Gründer Rudi Sprügel war mit der Idee angetreten, alle Vereine zwischen Jagst und Kocher optimal auszurüsten. Aus dieser Idee hat sich ein Unternehmen entwickelt. Jüngst hat das Unternehmen in seine Logistik am Standort Hollenbach investiert: Im „Autostore“ bearbeiten Roboter die Bestellungen. Zum Jubiläum sind Firmenbesichtigungen am Samstag 27. Juli von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag 28. Juli von 11 bis 16 Uhr möglich. Die Besucher können entdecken, wie diese Roboter von Nahem aussehen und Einblicke in den laufenden Betrieb des vollautomatischen Lagersystems erhalten. Am Samstag sind von 12 bis 16 Uhr die eSport Profis des VfB Stuttgart im Showroom zu Gast. Marcel „Marlut“ Lutz vertritt den Verein als professioneller Konsolenspieler auf internationalen Turnieren. Am Samstag und Sonntag wird das VfB Stuttgart Fanmobil vor Ort sein. Fußballbegeisterte können an einem Modul zur Messung der Schussgeschwindigkeit zeigen, wer den härtesten Schuss hat.

