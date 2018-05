Rock-Klänge für Radler

Anzeige

Niedernhall.Auch wer nicht selbst mitradelt, kann am 3. Juni beim 2. WEBike Radtourenfahren des Vereins Sportfreunde Würth Elektronik gewinnen – und einen guten Zweck unterstützen. Entlang der insgesamt fünf Rad-Rundkurse soll einiges geboten sein: Vereine, sonstige Gruppen sowie Einzelpersonen können die Radler aktiv motivieren: Gefragt sind kreative Begleit-Aktionen und Beiträge, die für zusätzliche gute Laune und Durchhaltevermögen sorgen. Eine Jury wird diese Events an der Strecke direkt am 3. Juni bewerten. Für die beste Idee lockt ein Preisgeld, das nach einem Schlüssel in Abhängigkeit von der Radler-Teilnehmerzahl ermittelt wird. Im vergangenen Jahr lag es bei 1500 Euro. Das Besondere: Die Gewinner legen selbst fest, für welchen guten Zweck das Preisgeld verwendet wird. Wer mitmachen möchte, sollte sich schnellstmöglich anmelden (Sportfreunde Würth Elektronik googeln zur Webseite). Die Hohenloher Rock-Band „Flying Squirrel“ spielt am 3. Juni von 12 bis 15 Uhr bei der Halte- und Stempelstation der Radtour am Sportplatz in Braunsbach.

Für den Fall, dass ihr rockiger Beitrag den ersten Platz belegt, wollen die sechs Musiker das Preisgeld der Gemeinde Braunsbach spenden, die noch unter den Flutfolgen von 2016 zu leiden hat. swe