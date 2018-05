Romantik, Tradition und Musik

Anzeige

Baldersheim.Auch in diesem Jahr ruft der Truchseß von Baldersheim alle, die ein zünftiges Fest auf einer alten Burg erleben wollen, wieder zum Reichelsburgfest der Musikkapelle Baldersheim-Burgerroth auf die Burgruine.

Vom 1. bis zum 3. Juni steigt auf der historischen Reichelsburg nahe Baldersheim wieder das traditionelle Fest, das inzwischen viele Freunde gefunden hat, die Jahr für Jahr auf den Burgberg hoch über dem Gollachtal pilgern.

Romantisch eingebettet in die Laubwälder des Gollachtales liegt das alte Gemäuer, das der in historische Gewänder gekleidete Truchseß und sein Gefolge wieder in einen einzigartigen Festplatz verwandeln.