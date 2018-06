Ruhepunkt mit Musik

Anzeige

Jagstberg.Das Frauenensemble „Quintenzirkel“ gestaltet am Sonntag, 24. Juni, um 19 Uhr in der Kirche St. Burchard in Jagstberg zusammen mit Dekan Ingo Kuhbach ein feierliches Abendlob. Zu hören sein werden unter anderem Werke von Rutter, Mendelssohn und Berthier aus verschiedenen Jahrhunderten. Immer wieder können die Zuhörer auch selbst mitsingen. Das Abendlob stellt eine moderne Form des Gottesdienstes dar und verbindet Elemente aus der Vesper sowie der Komplet, dem Abend- und dem Nachtgebet der Kirche. Orgelmusik, Chor- und Gemeindegesang sowie biblische Texte sind wichtige Elemente dieser Gottesdienstform. Die Abendmusik bietet den Zuhörern dabei die Gelegenheit, einen Ruhepunkt in der alltäglichen Hektik zu finden.

Das Frauenensemble „Quintenzirkel, das für die musikalische Umrahmung des Abendlobs sorgt, besteht aus versierten Sängerinnen und nebenberuflichen Kirchenmusikerinnen. Sie alle vereint die Freude an der Musik und am gemeinsamen Musizieren. In ihrem Repertoire halten sie sich bewusst eine große stilistische Bandbreite weltlicher und geistlicher Musik offen. pm