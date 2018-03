Rund 1000 Besucher kamen

Anzeige

Stachenhausen.Premiere in der Stachenhäuser Geschichte: die Unternehmen aus verschiedenen Branchen veranstalteten einen eigenen Gewerbetag. Gespannt und erwartungsvoll, was diese Veranstaltung wohl mit sich bringen wird, starteten alle beteiligten Unternehmen – Gerhard Sprügel, Schwarz, BAGeno Raiffeisen, Schreinerei Rutsch, Klarluft Lipow-Hertweck, Zimmerei A. Hofmann, PTS Gerhard Schmidt – in den Tag. Viele Besucher fanden den Weg nach Stachenhausent zwischen Künzelsau und Bad Mergentheim.

Die rund 1000 Besucher erwartete die Vorstellung der unterschiedlichen Perspektiven für Jung und Alt sowie das breit gefächerte Leistungsspektrum. Auch das soziale Engagement kam nicht zur kurz. Die Firma Sprügel spendete den Erlös der Einnahmen des selbst hergestellten Honigs für einen guten Zweck. pm