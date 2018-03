Rund 50 spannende Wanderungen

Anzeige

„Aufmerksam machen und erklären“ wollen die 28 Naturführer , die seit fünf Jahren ihre umfangreiche Ausbildung bei der Akademie für Natur- und Umweltschutz abgeschlossen haben. Ihre Begeisterung und Liebe für das Hohenloher Land und seine Bewohner hat sie dazu motiviert , sich u.a. mit Geologie, Natur- und Kulturlandschaft und Naturschutz intensiv , in Theorie und Praxis, auseinander zu setzen. Seither bieten sie alljährlich ein reichhaltiges Veranstaltungs-Programm an. Für 2018 umfasst dieses rund 50 Wanderungen mit unterschiedlich langer Dauer und ganz verschiedenen Themenschwerpunkten. So kann man z.B. das Kupfermoor besuchen, erfahren, wie das Wasser in die Stadt Schwäbisch Hall kam, Bauernhöfe kennenlernen, die Geologie des Kupfertals erleben, im Jagsttal die auffälligen Steinriegel erkunden oder hinter das Geheimnis des Hohenloher Schaumweins kommen. Für geschlossene Gruppen können zusätzlich Führungen organisiert werden. Spezielle Angebote für Familien, Frauen, Kinder und seit diesem Jahr Angebote für Radfahrer runden das Programm ab.

Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist die Mitgestaltung der Jagsttal-Wiesen-Wanderung, die vom 26. bis 27. Mai zwischen Langenburg und Gommersdorf stattfindet. Die Vereinsmitglieder wollen aufmerksam machen auf die einmaligen blühenden Wiesenlandschaften mit dem abwechslungsreichen Wanderweg und den kurzweiligen Aktionen und kulinarischen Haltepunkten.

Mehr Informationen zum Programm und zum Verein, der seinen Sitz in Mulfingen-Buchenbach im Herrenhaus hat, gibt es unter www.natur-landschaftsfuehrer-hohenlohe.de oder bei der Vorsitzenden Dr. Eleonore Hofmann, Telefon 07938/993 8765. emü

