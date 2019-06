Rund 5,6 Tonnen Treibhausgas eingespart

Schwäbisch hall.21 Tage lang ist Schwäbisch Hall als eine von 12 Kommunen im dortigen Landkreis im Rahmen der Aktion des Klimabündnis „Stadtradeln“ in die Pedale getreten. Insgesamt sind in Schwäbisch Hall über 39 600 Kilometer geradelt worden. Dadurch konnten 5,6 Tonnen Treibhausemissionen eingespart werden.

Stefano Rossi, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Hall und selbst Radfahrer, zieht eine positive Bilanz der Aktion. „Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, in den letzten drei Wochen haben viele Menschen in Schwäbisch Hall auf das Fahrrad umgesattelt und sind kräftig in die Pedale getreten.

Und der Beginn der schönsten Jahreszeit zum Fahrradfahren ist ein Grund mehr, um auch weiterhin das Auto stehen zu lassen und möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das ist nicht nur für die Umwelt gut, sondern auch für die eigene Gesundheit“, so Rossi. Insgesamt sind fast 200 Bürgerinnen und Bürger in 23 Teams mitgeradelt.

Das größte Team kam von der Bausparkasse Schwäbisch Hall und hat mit über 14 000 Kilometer auch die größte Strecke zurückgelegt.

Neben mehreren örtlichen Vereinen ist auch ein Team junger Menschen mit dem Namen „biking for future“mitgeradelt; auch die Schwäbisch Haller Stadtverwaltung hat sich beteiligt. stv

