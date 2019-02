Rund 80 Ehrenamtliche im Einsatz

Rothenburg.Die 41. Internationalen Volkswandertage der Wanderabteilung des TSV 2000 Rothenburg finden am 23. und 24. Februar statt. Voll in den Vorbereitungen für die größte Volkssportveranstaltung in der Region (mit rund 80 ehrenamtlichen Helfern) steht die Truppe der Wanderabteilung. Seit dem ersten Wandertag im Jahre 1979 haben bis heute fast 300 000 Wanderfreunde aus vielen europäischen Ländern die Veranstaltung besucht.

An beiden Tagen gibt es Livemusik an Start und Ziel. Am Samstag der Frankenjäger-Express und am Sonntag der Kötzer Spatz „Otto“. Außerdem wird anlässlich der Ehrung der stärksten Gruppen am Sonntag um 12 Uhr der Kellermeister der Stadt Rothenburg die Gäste begrüßen. Angeboten werden eine sechs, elf und 21 Kilometer lange Wanderstrecke, sowie am Samstag eine Altstadtwanderung. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.02.2019