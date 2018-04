Sammelaktion für Flohmarkt

Anzeige

Schozberg.Ausmisten ist angesagt in Schrozberg: die Freibadfreunde haben dazu aufgerufen, Trödel und flohmarkttaugliche Dinge zu spenden. Zu Gunsten der Sanierung des Schrozberger Freibades wird dann ein großer Flohmarkt im und rund um das alte Schwimmbecken veranstaltet. Die Sammelaktion läuft bereits seit vier Wochen – mit großem Erfolg. Zahllose Kaffeeservice, Küchenutensilien, Bücher, Dekoartikel, Vasen, Kännchen und Krüge aber auch Spielsachen, Schmuck, Taschen und Koffer wurden angeliefert. Darunter auch einige Raritäten und Schätze, die am Flohmarkt einen neuen Liebhaber suchen.

Die Sammelaktion läuft noch drei Samstage (14., 21. und 28. April), jeweils von 10 bis 12 Uhr. Annahmestelle ist im Freibad, Badstraße. Der große Flohmarkt findet am 12. und 13. Mai, jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Nähere Informationen unter Telefon 0160/96940553 (Sebastian Weigel) oder 0151/51053556 (Kathrin Müller). Das Schrozberger Freibad ist bereits im fünften Sommer geschlossen. Im März wurden Fördergelder in Höhe von 500 000 Euro bewilligt, so dass einer baldigen Sanierung nichts im Wege steht, heißt es in einer Pressemitteilung der Freibadfreunde.