Sanierung kostet 420 000 Euro

Bei der jüngsten Sitzung des Röttinger Stadtrats ging es unter anderem um die Flurbereinigung und die Sanierung der Tauberbrücke.

Röttingen. Bei der jüngsten Sitzung des Röttinger Stadtrats präsentierten Richard Oechsner, Vorstand des Amts für ländliche Entwicklung, und Burkard Sohn, Vorstand der Röttinger Teilnehmergemeinschaft, den Sachstandsbericht zur Flurbereinigung. Nach der Präsentation von zwölf Punkten eines Verfahrensablaufs im Allgemeinen ging Oechsner auf Röttingen ein, wo die Maßnahme 2007 für 960 Hektar begann. Die Kosten für die erste, nun abgeschlossene Hälfte würden sich auf rund 926 000 Euro belaufen. Davon werden die Grundstückseigentümer neunzehn Prozent tragen. Als „Heißes Eisen“ bezeichnete Oechsner das Thema „Laubberg“. Aktuell müssen die Landwirte mit ihren Maschinen noch durch das Siedlungsgebiet mit vielen parkenden Autos fahren.

Im Zuge der Flurbereinigung soll dieses „Hindernis“ umgangen werden. Geplant ist eine komplett neue Zufahrt zu den Ackerflächen von der Staatsstraße nach Riedenheim im Bereich Gewerbegebiet. Doch diese würde nach bisherigem Stand teils durch ein FFH-Gebiet führen und hätte nach der Rippachbrücke mitunter eine Steigung von neunzehn Prozent.

Nach Meinung von Burkard Sohn ist dies für die Landwirtschaft zu steil und zu gefährlich. Üblich seien höchstens um die zwölf Prozent. Wegen der zahlreichen Probleme sei die neue genehmigungsfähige Trassenführung noch völlig offen. Dabei betont Oechsner, dass eine Finanzierung nicht das Problem darstelle. Es sei auch eine Aufweidung der Rippach geplant. Nach zu erwarteten Kosten von über 330 000 Euro soll die Planung überarbeitet werden. Betroffen ist auch die Kläranlagen in Riedenheim.

Überflutungsfähige Straße

Eine Aufweidung wäre nach Worten von Bürgermeister Umscheid auch eine Art „Regenrückhaltebecken“. Der Neubau einer überflutungsfähigen Straße und Tauberbrücke mit einer Tragkraft von 40 Tonnen im Bereich Eibe/Edeka-Markt sei Angelegenheit der Stadt Röttingen. Eine Förderung durch die Flurbereinigung sei aber möglich.

Generalsanierung Tauberbrücke

Einen ausführlichen Sachstandsbericht zur Generalsanierung der Tauber- und Mühlbachbrücke gab der Ingenieur Christian Horn. Die Instandsetzung der Brücke aus dem Jahre 1966 mit einer Weite zwischen den Geländern von 9,50 Meter ist notwendig, da bei einer Brückenhauptprüfung 2014 erhebliche Schäden festgestellt wurden. Aufgrund der Voruntersuchungen ist die Instandsetzung wirtschaftlich und verkehrstechnisch günstiger als ein Neubau, auch wenn es keine Fördermittel gibt.

Die Erhöhung der Brückenlast von 30 auf 40 Tonnen wäre wegen der erheblich längeren Bauzeit, Umleitungsmöglichkeit und Kosten nicht wirtschaftlich. Gasleitung und Stromkabel wurden bereits im Herbst 2017 umgelegt. Die derzeitige Sanierungsplanung sieht zunächst einen Antrag für den Einbau eines Gerüstes in der Tauber vor.

Die Ausschreibung soll im Frühjahr 2019 erfolgen, als Baubeginn ist das Frühjahr 2020 vorgesehen. Horn geht von einer Bauzeit von rund neun Monaten aus. Nach seiner Einschätzung betragen die Kosten der Tauberbrücke 420 000 Euro.

Mit der Instandsetzung ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn notwendig. Eine Vollsperrung von rund drei Wochen sei unumgänglich. Fußgänger können immer einen der beiden Gehwege benutzen. Für die Sanierung der nur rund zweihundert Meter vorgelagerten Mühlbachbrücke ist das gleiche Procedere mit Kosten von 110 000 Euro vorgesehen.

Nach einem Wasserrohrbruch der „Hauptschlagader“, wie sie Horn nannte, sei eine Verlegung der Fernwasserleitung unumgänglich. Unter gefährlichsten Umständen und auf Privatgrund sei diese 2016 vom Bauhof nach einem Defekt repariert worden. Der Übergabeschacht verzweige die von Bieberehren kommende Leitung in die Tief- und Hochzone (Altstadt und Siedlung). Der Stadtrat entschied sich einstimmig für den Neubau einer Leitung auf öffentlichem Grund. Diese führt zum Wendehammer am Ahornweg. Auch der Armaturenschacht befindet sich künftig auf öffentlichem Grund. Als Bauzeit setzt Horn rund neun Monate an. Die Kosten schätzte er auf 220 000 Euro, die komplett auf die Gebührenzahler umgelegt würden.

Richtlinien neu gefasst

Neben der Neufassung der Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus im Sanierungsgebiet durch die Gewährung von Zuschüssen aus dem Jahr 2008 mit bereits über 500 000 Euro zugesagten Auszahlungen beschloss das Gremium eine Satzung über die Aufgaben und Benutzung des neuen Stadtarchivs. Der Archivar von Gaukönigshofen und künftig auch von Ochsenfurt, Georg Menig, hatte zusammen mit der Stadtverwaltung einen Entwurf entwickelt, der den einstimmigen Zuspruch der Räte fand.

In Kürze soll außerdem auf den Autobahnen A 7 und A 3 auf braunen Schildern mit der Burg Brattenstein für die Festspielstadt Röttingen geworben werden.

