Sanitäre Einrichtung erneuern

Röttingen.Nachdem die Sanitäreinrichtungen im Damencontainer am Röttinger Campingstellplatz vor einigen Wochen mutwillig zerstört wurden, besteht laut Bürgermeister Martin Umscheid dringender Handlungsbedarf. Dies insbesondere auch deshalb, da die Camping- und Wohnmobilsaison vor der Türe steht, so Martin Umscheid jetzt in öffentlicher Ratssitzung.

Aus Sicht der Verwaltung könnten nach einer mittlerweile elfjährigen Nutzungsdauer sämtliche Sanitäreinrichtungen durch eine Fachfirma erneuert werden, alternativ hierzu wäre ein kompletter Austausch beider Container denkbar.

Gebührenseite erfreulich

Der Aufwand hierfür würde sich in etwa auf die Kosten für die Erstanschaffung im Jahre 2006/2007 auf rund 22 500 Euro belaufen. Eine weitere Möglichkeit wäre der Austausch eines Containers und Einrichtung einer Unisex-Nutzung. Als erfreulich bezeichnete Bürgermeister Martin Umscheid die finanzielle Entwicklung der Gebühreneinnahmen, die sich seit Einführung der Gebührenpflicht auf knapp 70 000 Euro summiert hätten. Hiervon würden durch das Gutscheinsystem vor allem auch die Röttinger Gewerbebetriebe profitieren.