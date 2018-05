Scharfe Worte im „beispiellosen Affenzirkus“

Anzeige

Bürgermeisterin Sandra Bonnemeier aus Leutershausen bei Ansbach ging im Streit um ihre Amtsführung bei einem turbulenten Informationsabend in die Offensive.

Leutershausen. Am Tag nach dem Bürgerabend ziert eine Friedenstaube Sandra Bonnemeiers umstrittenes Internet-Tagebuch. Doch von Frieden ist Leutershausen weit entfernt – das wurde deutlich bei einem in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen Abend „zur Bürgerinformation und zum Dialog“, zu dem die Bürgermeisterin eingeladen hatte, um „all dem Gerede und den Gerüchten“ ein Ende zu machen. Doch neue Fakten waren rar in der von gut 200 Bürgern besuchten, teils turbulenten Drei-Stunden-Veranstaltung.

Im Wein liegt Wahrheit, sagt man. Vielleicht lag es am Fehlen der avisierten Weinverkostung, dass es auch mit der Wahrheitsfindung nicht allzu weit her war an diesem denkwürdigen Abend, den mit Johannes Seemüller ein Sportredakteur des SWR aus Stuttgart moderierte – honorarfrei, wie er und Bonnemeier betonten.