Schlitzohrig und spontan

Anzeige

Mulfingen.Im Rahmen des traditionellen Ortspokalturniers am Samstag, 16. Juni tritt das bekannte schwäbisch Comedyduo „Alois und Elsbeth Gscheidle“ auf. Sie werden ab 20 Uhr im Festzelt am Kunstrasenplatz ihr Bühnenprogramm „om Himmels Willa“ zum Besten geben. Einlass ist ab 19 Uhr.

Aus dem Fernsehen bekannt

Alois und Elsbeth Gscheidle, das schwäbisch Kabarettpaar mit Schlagfertigkeit und Schwertgosch, haben in den vergangenen Jahren insbesondere durch die Fernsehproduktionen der ARD und des SWR an Bekanntheit zugelegt. Außerhalb der Faschingszeit fegen sie landauf und landab über die Kleinkunstbühnen. Marcus Neuweiler (Westernhausen) und Birgit Pfeiffer (Fellbach-Schmiden) charakterisieren in ihrem schwäbischen Kabarett die typisch schwäbische Denk- und Lebensweise: er mehr schlitzohrig und hintersinnig; sie als ausgesprochenes Ripp mit Haaren auf den Zähnen. Beide sind Meister der Spontanität und Improvisation. Bewusst lassen sie in ihrem Programm Platz für Dialoge und kleinere Nebenrollen ohne jedoch den roten Faden zu verlieren. Vor den Gscheidles und in der Pause werden die hohenlohischen Mundartkabarettisten ihr Bestes geben.