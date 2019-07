Schnitzel für den guten Zweck essen

Gerabronn.Der Förderverein Nebenbahn Blaufelden – Gerabronn – Langenburg veranstaltet am Sonntag, 28. Juli, ab 11 Uhr das erste „Schnitzel-Event“ im Kulturbahnhof Gerabronn.

Vor zwei Jahren fand zu diesem Termin das Weißwurstessen statt, im letzen Jahr das Landauer-Jubiläum mit Gerichten aus früherer Zeit und diesmal starte man das „Schnitzel-Event“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt – die großzügigen und barrierefrei zu erreichenden Räumlichkeiten bieten genügend Platz.

Weitere Renovierungsarbeiten

Mit dem Besuch unterstützt man die Arbeit des Fördervereines: Hierbei liegt in diesem Jahr der Schwerpunkt auf dem Ausbau weiterer Räumlichkeiten im Gerabronner Bahnhof. In Arbeit befinden sich derzeit die neuen Toiletten, das Treppenhaus und der Modelleisenbahnraum. Die Installation der Heizungsanlage soll möglichst noch in diesem Jahr erfolgen.

Die Nutzung des Kulturbahnhofes ist mittlerweile auch für Privatveranstaltungen möglich – bei Interesse wendet man sich hierzu an den Förderverein. Des Weiteren können sich bereits jetzt für den Bahnhofsflohmarkt am 7. September Standbetreiber anmelden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019