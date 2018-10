Schon bald wieder ein Katzensprung

Die Bundesstraße 290 zwischen Rot am See und Blaufelden ist gesperrt, die langen Umleitungen sorgen für Gesprächsstoff. In zwei Wochen ist der Spuk voraussichtlich vorbei.

Blaufelden. Es ist keine sonderlich originelle Weisheit: Wenn man etwas ausnahmsweise nicht hat, merkt man erst, was man daran hatte. So verhält sich’s derzeit mit den 5,1 Kilometern B 290, die zwischen Rot am See und Blaufelden gerichtet werden. Wege, die sonst unter die Kategorie „Katzensprung“ fallen, werden plötzlich zur gefühlten Weltreise – zumindest für Auswärtige, die plötzlich durch Brettheim, Hegenau, Gammesfeld und Leuzendorf kommen, beziehungsweise in anderer Richtung durch Gerabronn, Beimbach und Lenkerstetten. Es soll ja sogar Hohenloher geben, deren lokalgeografische Kenntnisse auf den langen Umleitungsstrecken einen entscheidenden Schub erhalten

In der Regel gilt freilich, was der Blaufeldener Kämmerer Roland Bach im Gespräch mit dem HT so formuliert: „Wer hier in der Gegend wohnt, der fährt nicht über Leuzendorf.“ Stattdessen herrscht zum Beispiel auf der Strecke Blaufelden – Blaubach – Schuckhof – Brettenfeld ein ungekannter Verkehr. Und auch Saalbach muss sich an seine neue Rolle als Knotenpunkt gewöhnen. In beiden Fällen wurden, nachdem es einige Beschwerden über eilige Durchreisende gab, 30-Stundenkilometer-Beschränkungen eingerichtet.

Dass die offiziellen Umfahrungen so weiträumig sind, hängt mit dem Lkw-Verkehr zusammen: Der muss über Straßen geführt werden, die der Last halbwegs gewachsen sind. Und dass gleich die gesamte Strecke gesperrt ist, soll die Bauzeit verkürzen. Teams der Firma Leonhard Weiss arbeiten von beiden Richtungen aufeinander zu.

Die Maßnahme, die den Bund rund 2,1 Millionen Euro kostet, liegt bisher voll im Plan. Vo raussichtlich am 8. November soll sie abgeschlossen sein, schreibt das Regierungspräsidium (RP) auf HT-Nachfrage. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, die Strecke zu unterteilen. Zwischen Rot am See und der Abzweigung Richtung Engelhardshausen wäre dann während der Vorarbeiten ein halbseitiger Verkehr möglich gewesen. Die Arbeiten hätten in diesem Fall aber einen Monat länger gedauert.

Angesichts des jetzt sehr überschaubaren Zeitraums ist Siegfried Gröner, der Bürgermeister von Rot am See, völlig entspannt. „Bis sich noch ein paar darüber aufregen, ist’s fertig“, sagt er. „Ich habe mir das Ganze viel schlimmer vorgestellt.“ Aus Sicht seiner Gemeinde steht die größere Herausforderung sowieso erst noch bevor. Voraussichtlich 2020 wird mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt begonnen. Da geht es dann nicht nur um eine Deckenerneuerung, sondern es wird auch eine Etage tiefer alles auf links gedreht – vom Kanal bis zur Stromleitung. Es geht dann nicht um wenige Wochen, sondern um viele Monate. Wahrscheinlich sieht die Umleitungsstrecke dann ganz ähnlich aus wie heute. Und sicher werden die ortskundigen Autofahrer wieder ihre Schlupflöcher finden. sebu

