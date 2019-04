Schräge Töne gehören zum Programm

Lars Wernecke ist neuer Intendant der Frankenfestspiele Röttingen. Er tritt die Nachfolge von Knut Weber an, der nach nur zwei Jahren wieder ganz zurück zum Stadttheater Ingolstadt ging.

Röttingen. Lars Wernecke, der als Oberspielleiter für die Sparten Schauspiel und Oper am Südthüringischen Staatstheater Meiningen arbeitete, stellte mit dem ebenfalls neuen Musikalischen Leiter Rudolf Hild, Nachfolger von Walter Lochmann, im Rahmen einer Pressekonferenz sein Team und den Spielplan 2019 im Detail vor.

Hier ließ der 53-Jährige, trotz der nicht immer einfachen Rahmenbedingungen, der Freude über sein attraktives und qualitativ gutes Programm freien Lauf und lobte Röttingen für das, was bisher geschah. Dabei hob er vor allem das Junge Theater mit Frederike Faust als Leiterin hervor.

Mit „Emil und die Detektive“ steht bereits die vierte Produktion mit der Grundschule Röttingen auf der Stückeliste und ist gar nicht mehr wegzudenken. Sieben Schülerinnen und Schüler der GS gaben einen ersten Eindruck über das Musical nach dem Roman von Erich Kästner, das am 17. Mai um 10 Uhr unter der Regie von Anna Harandt im Burghof Premiere feiert.

Seit knapp 30 Jahren begeistert das „Theater auf Tour“ jetzt auch wieder in Röttingen. Hierbei hob Faust vor allem die Qualität der Inszenierung hervor. Aufgeführt wird am 12. und 13 Mai um 10 bzw. 16 Uhr der Klassiker „Michel aus Lönneberga“ nach Geschichten von der beliebtesten und berühmtesten Kinderbuchautorin der Welt, Astrid Lindgren.

Als ein tolles Konzert bezeichnete Faust den „Festspiel-Aperitif“ ein musikalischer Abend mit jungen Chören und Musikgruppen aus der Region am 24. Mai. Zu den sieben Chören und Musikgruppen, die Songs und Lieder aus Pop, Musical, Film und Volkstümlichem präsentieren, gehören erstmals auch die BIZ-Musiker vom Bildungszentrum Niederstetten. Das anvisierte Ziel von Lars Wernecke zu seinem Start war, trotz des erheblichen Mehraufwands drei komplett neue Produktionen für Röttingen auf die Bühne zu bringen. Dass ihm dies gelingen wird, führt er vor allem auch auf die beiden neuen Bühnenbildner Dirk Immich und Angela C. Schuett, verantwortlich für die Kostüme, zurück. Dank eines ausgeklügelten Grundkonzepts sei es nach Worten von Immich gelungen, die Dreh- und Hebebühne für die drei unterschiedlichsten Stücke verwenden zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass der Auf- und Abbau schnell und alles parallel mit Kostümbildnerin erfolgen muss.

Gestartet wird mit dem Abendprogramm in diesem Jahr am 13. Juni mit dem Musical „Hello Dolly“, von Jerry Hermann und Michael Stewart. Die Inszenierung übernimmt Lars Wernecke persönlich. Die Hauptrolle der Dolly Levi hat er mit Antje Rietz besetzt, die bereits zweimal in Röttingen für Begeisterung sorgte. Als Horace Vandergelder steht ihr Ingo Brosch zur Seite, der in zahlreichen TV-Serien und im Schuh des Manitu mit von der Partie war.

Musikalischer Leiter Hild hat hierzu für seine neunköpfige Band eine neue Fassung geschrieben. Für die neue Choreographin Julia Grunwald spielt das „Extra-Ensemble“ in dem Stück eine zentrale Rolle. Für das 21 Personen umfassende Team, darunter auch elf Männer, stellen die vielen Einsätze eine besondere Herausforderung dar, hat die Original-Broadway-Verfassung ein großes Ballett integriert. Da die Aufgabe mit Laien nicht ganz so einfach ist erklärte sie scherzhaft: „In Notfall gibt es halt nur einen Überschlag statt drei“.

Die zweite Premiere findet am 4. Juli, ebenfalls um 20.30 Uhr mit „Der Vetter aus Dingsda“ statt. Die Operette von Eduard Künneke wird vom „Operettennarr“ wie ihn Wernecke nannte, Björn Reinike, inszeniert. Bei der Verwechslungskomödie mit „Ohrwurm-Garantie“ ist vor allem Christoph Pöschko gefordert.

Eine wahre Katastrophe

Da die Handlung eigentlich überwiegend in der Nacht spielt, die Aufführung im Burghof aber noch bei Helligkeit stattfindet, will sich der Lichtdesigner einige Tricks einfallen lassen. Die Hauptrolle der Julia de Weert wird Anne Steffens mit ihrem klaren Sopran übernehmen. Auch vier Mitglieder des Extra-Ensembles werden wieder mit vertreten sein.

Um die wahre Geschichte der Florence Foster Jenkins, der schlimmsten Sängerin der Welt, geht es bei der britischen Komödie „Glorious“ von Peter Quilter. Für Wernecke war es hier ganz wichtig, die Titelrolle richtig zu besetzen. Mit Susanne Jansen als Florence Foster Jenkins sei es ihm bestens gelungen. Sie habe ihr Können bereits auf allen großen Bühnen Deutschlands unter Beweis gestellt und wurde stets groß gefeiert. Dietmar Horcicka, der das Stück inszeniert, hofft, dass der Burghof die Töne schon aushalten wird, zum „Schiefsingen sei sie ja wahrlich verdonnert.“

Bereits Tradition hat der Musikalische Abend. Das gesamte Ensemble der Frankenfestspiele wird wieder einen „Festspiel-Cocktail“ nach einem Konzept des Musikalischen Leiters Rudolf Hild in den Burghof zaubern. Wie immer wird hoffentlich lieblich, feurig, beschwingt, besinnlich und anregend mitgesummt oder gar gesungen.

Eröffnet werden die 36. Festspiele auf Burg Brattenstein bereits am 4. Juni um 20 Uhr mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim und einer Festspiel-Matinee aller drei Stücke am Pfingstsonntag. Zu den diesjährigen Höhepunkten gehören aber auch die drei Sonderveranstaltungen, allen voran, der Spitzzüngige Django Asül mit seiner „Letzten Patrone“ am 16. Juli sowie Radio Doria am 13. August mit Tatort-Kommissar Jan Josef Liefers & Band.

Die abschließende Feststellung und der Wunsch des neuen Leiters Wernecke lauteten daher „Es geht weiter voran und wir hoffen, dass wieder viele Leute den Weg nach Röttingen finden und begeistert nach Hause gehen“.

