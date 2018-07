Schranke einer Tiefgarage zerstört

Anzeige

Crailsheim.Gegen 14.40 Uhr wurde am Mittwoch der Polizei gemeldet, dass ein männlicher Fahrer eines VW Polo mehrfach mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer in einer Tiefgarage gefahren ist. Anschließend durchbrach das Fahrzeug die Ausfahrschranke, der Fahrer floh. Durch eine Polizeistreife konnte das verlassene Fahrzeug auf dem Crailsheimer Volksfestplatz angetroffen werden. In unmittelbarer Nähe wurden ein zerstörtes Handy und ein Personalausweis gefunden. Während den Ermittlungen kehrte der Halter zu seinem Auto zurück. Bei der Überprüfung des 30-Jährigen wurde Alkoholeinfluss Festgestellt. Er wurde zur Blutentnahme ine Klinik gebracht.