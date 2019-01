Schüler sollen selbst aktiv werden

Hohenlohekreis.Die erste Lehrerfortbildung im Hohenlohekreis zum Ernährungsführerschein fand an der Pestalozzi-Schule in Pfedelbach statt. In ihrem Grußwort betonte Gabriele Lutz vom Landwirtschaftsamt des Hohelohekreises, der Ernährungsführerschein sei ein ideales Medium, um das Wissen um regionale Lebensmittel zu erweitern und die handwerklichen Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu stärken.

Beate Laumeyer, Referentin der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi) des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, vermittelte Konrektorin Jutta Jakob sowie neun Lehrerinnen den Aufbau und die praktische Umsetzung des vom Bundeszentrum für Ernährung angebotenen Unterrichtsmaterials.

Der Ernährungsführerschein ist ein praxisorientiertes Medienpaket für die dritte oder vierte Klasse, welches im Rahmen des Sachunterrichts an Grundschulen eingesetzt werden kann. In der Fortbildung werden einzelne Unterrichtseinheiten in Gruppenarbeit vertieft und mögliche Herausforderungen, wie Allergien bei Kindern, thematisiert. Tipps und Tricks für den Unterricht im Allgemeinen werden ebenfalls weitergegeben.

Es soll nicht nur ein Bildungsauftrag erfüllt werden, sondern die Schüler sollen mit Genuss selbst aktiv sein. Dabei lernen die Schüler in sechs oder sieben Doppelstunden den Umgang mit Lebensmitteln und Küchengeräten. Die Kinder bereiten direkt im Klassenzimmer frische Speisen zu, für die sie schneiden, rühren und abschmecken. Im Anschluss werden beispielsweise leckere Brotgesichter oder kunterbunte Nudelsalate gemeinsam verzehrt. Auch ihre Ess- und Tischkultur sowie ihre Sozialkompetenz soll durch die Umsetzung des Medienpaketes in den Unterricht gestärkt werden.

Für alle Lehrer, deren Interesse für den Ernährungsführerschein geweckt wurde, bietet das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreies am 13. Februar in Öhringen eine Fortbildung zu diesem Thema an.

Anmeldung beim Landwirtschaftsamt bis 8. Februar unter 07940/18601 oder per E-mail an Landwirtschaftsamt@hohenlohekreis.de.

