Schug ist neuer Fischerkönig

Anzeige

Besonderer zu erwähnen ist der 8. Platz des 80-jährigen Paul Keck, der einen sehr starken Aal von 700 Gramm sicher landen konnte. Insgesamt konnten die Fischer an diesem Morgen mit sechs Karpfen, einem Aal, einem Hecht, drei Döbeln und einem Barsch sehr guten Fangerfolge verzeichnen. Gegen 13 Uhr nahmen die Vorstände des SAC, Reinhold Wickel und Gerhard Rein, die Siegerehrung vor.

Der glückliche Gewinner erhielt einen Pokal und einen Sachpreis. Auch die dahinter platzierten Teilnehmer konnten sich über Pokale und wertvolle Sachpreise freuen. Anschließend lud der SAC die Mitglieder des Vereins zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

Am autofreien Sonntag, 5. August findet das Fischerfest des SAC statt. Interessierte finden eine umfangreiche Bewirtung mit Fischereiprodukten in Tauberrettersheim unterhalb der Bushaltestelle vor der Brücke links in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Zum zweiten Mal wird der Verein in kleiner Menge auch seine Spezialität, die Fischbratwurst, anbieten. Weiterhin ist Tauberrettersheim an diesem Tag Zielort der Promi-Radtour.

Ab 13.30 Uhr findet eine Unterhaltungsstunde mit Quiz statt. sac

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.07.2018