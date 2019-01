Schweren Stoff in starken Bildern präsentiert

Florian Brands texttreue Inszenierung von Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ kam beim Publikum in Hollenbach sehr gut an.

Hollenbach. Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ ist alles andere als leichter Stoff, Komödie zwar, doch eine der bitteren Art. „Ein Lehrstück ohne Lehre“ untertitelte Frisch sein 1958 uraufgeführtes burlesk-satirisches Drama.

Da verlangt schon der verfremdet-archaisch anmutende Chor der Feuerwehrleute (Bernhard Mink, Shams Anjoukeh, Janina Kleinschrot, Hermann Scheu, Rudi Schlecht, Martin Münz, Sonja Ehrmann und Jessica Ehrmann; Chorleiterin Margot Busch gibt der Figur mit Dialekteinsprengseln zusätzliche Konturen) den Darstellern wie dem Publikum etliches ab.

Verweis auf Drittes Reich

Frisch verwahrte sich aber schnell gegen eine schlicht antikommunistische Vereinnahmung seines Werks und verdeutlichte das phasenweise in einem eigens gestalteten Nachspiel, das klar auf die Entwicklungen zum Dritten Reiches verweist.

Florian Brand, erstmals als Regisseur in Hollenbach aktiv, inszeniert zeitaktuell und schickt die Brandstifter – Julian Gräf als Ex-Schauringer Schmitz, Heiko Rumm als den ehemaligen Oberkellner Eisenring – in Springerstiefeln auf die Bühne, verwischt aber die Gegenwartskontur, indem er die Familie (Ulrich Hartmann als den Haarwasserfabrikanten Gottlieb Biedermann, Birgit Herrmann als seine Gattin Babette) samt Hausmädchen Anna (Anneliese Schmidt) in ein angestaubtes 50er-Outfit steckt. Hollenbach stellt sich großer Konkurrenz: Frischs neben „Andorra“ bekanntestes Drama wird von Staatstheatern ebenso aufgegriffen wie von Werkstattbühnen. Ob so ein Wurf gelingen kann, zudem vor einem Publikum, das auch komödiantisches erwartet?

Er kann. Brand inszeniert sehr texttreu, forderte den Bühnenbauern (Günter Scheppach, Tobias Weiß und Timo Scheu) bei der Gestaltung des erstmals zweigeschossigen Bühnenbildes Höchstleistungen ab. Über dem bürgerlichen Salon spannt ein Balkon den Dachboden auf, wo bald zwielichtige Gesellen ihr Nachtlager aufschlagen und Fässer auftürmen. Brand hielt das Regieassistenzteam (Mona Hierschlein, Sandra Schmitt, Sophie Sazinger und Rebecca Spannenberg) ebenso auf Trab wie die für Maske (Larissa Weidmann und Désirèe Gräf) und Licht-und Tontechnik (Martin Ziegler, Jürgen Herrmann, Wolfgang Reiß, Jochen Renner und Hannes Oberndörfer) zuständigen Gruppen. Dass es nicht harmlos wird, zeigt schon die erste Begegnung Biedermanns mit dem rezitierenden Feuerwehrchor: Nicht einmal eine Zigarre könne man sich noch anzünden, ohne an Feuersbrünste zu denken, beschwert sich der Haarwasserfabrikant.

Kess auftretend

Biedermann will all die Brandstifter hängen sehen, gewährt aber, um sich weiter als Menschenfreund sehen zu können, dem kess auftretenden Obdachlosen Schmitz ein Quartier unterm Dach.

Ulrich Hartmann spielt gekonnt die Brüche des Mitläufer-Charakters aus: Ein großer Kranz soll die herzlose Entlassung des Familienvaters Knechtling nach dessen Selbstmord kaschieren. Anbiederei gegenüber den Fremden soll eigene Risiken vermeiden. Nichts sagen will er der herzkranken Gattin Babette: Dass die ihren Mann, den auf Brandstifter schimpfenden Zeitungsleser, schlicht für zu gutherzig hält, spielt Birgit Herrmann ebenso gekonnt heraus wie die aufkeimenden Zweifel an den ungebetenen Mitbewohnern.

Damenhafte Zweifel

Babettes damenhafte Zweifel spitzt Anneliese Schmidt als Dienstmädchen Anna immer bärbeißiger werdend zu, bis hin zum Zornausbruch angesichts der geplanten Verbrüderung zwischen dem Dienstherrn und den Dachbewohnern. Das Brandstifter-Paar – Frisch sieht einen athletischen Darsteller für den Ex-Ringer Sepp Schmitz vor – hat Brand mit Julian Gräf und Heiko Rumm besetzt. Gräf – trotz Ballonjacke und Springerstiefeln eher zierlich – gestaltet die Ringer-Figur satirisch, verweist, auch hier texttreu, auf Arbeitslosigkeit und gewohnten Hunger, nimmt anmaßend Platz am herrschaftlichen Tisch. Heiko Rumm als ganz und gar heimlich „zugezogener“ Ex-Oberkellner gibt den Erzieher des Partners, kritisiert Schmatzen und Stil, wickelt seinerseits gekonnt den Hausherrn so um den Finger, dass der sogar auf dem Dachboden hilft, die Zündschnur zu messen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen: Florian Renner als Polizist, der auf dem Dachboden sogar die Fässer sieht macht – völlig glaubhaft – nur seinen Job, informiert über den Selbstmord des Entlassenen Biedermann-Mitarbeiters Knechtling, gibt den naiv-gutgläubigen Staatsdiener, der sich nur zu gern täuschen lässt durch ein paar heiter entlastende Augenblicke.

Noch kürzer gehalten sind die Auftritte von Martin Münz als Dr. Phil., der kurz bei den Brandstiftern unterm Dach zu sehen ist, ehe er im Salon seine Distanzierungserklärung abgeben kann.

Erst gebeugt – dann aufrecht

Und dann geistert noch Witwe Knechtling als schwarze Norne durch den Raum: erst gebeugt, dann aufrecht, durchgehend wortlos - für Larissa Weidmann eine eher undankbare Rolle. Sie kann hier nur wenig ausspielen, auch wenn bei ihrem von Florian Brand gestalteten – hier geht er über die Vorlage hinaus - surrealen Auftritt im Brandgeflacker dem Publikum kurz der Atem stockt.

Die gut anderthalbstündige Aufführung punktet mit starken Bildern und exakt platzierter Situationskomik, die beim Publikum bestens ankam. Insgesamt gilt: Mit „Biedermann und die Brandstifter“ präsentiert sich das Theater Hollenbach erneut als höchst bemerkenswerte Amateurtheatergruppe.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019