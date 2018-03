Schwerter funkeln in der Wintersonne

Anzeige

So ging es heiter-beschwingt zum Marktrundgang, begleitet von einigen Besuchern aus der befreundeten Gemeinde Weißensee in Thüringen, in Richtung Viehprämierung und Kuttelessen. Der Südwestrundfunk war mit zwei Teams vor Ort, um das zweistündige Spektakel mit 34 Rindern filmisch festzuhalten. Gleich nebenan stieg die 32. Mostprämierung des Naturschutzbunds.

Zum elften Mal veranstaltete die Stadt Kirchberg den Mittelaltermarkt. Show mit handwerklicher Arbeit verbanden die Mitarbeiter der Zimmerei Kratzer aus Kirchberg. Sie fertigten mithilfe von historischem Werkzeug eine Holzwippe an, die auf dem Wanderweg 3 eine weitere Spielmöglichkeit bieten wird.

Aus Brezno in der Tschechischen Republik waren ihre Handwerker von Kovex-Ars angereist. Sie sind auf die Produktion historischer Waffen, Ausrüstungen und Requisiten spezialisiert und betonten: „Unsere Schwerter bestehen aus hochwertigem Stahl, wahrscheinlich härter und beständiger als im Mittelalter. Aber sie sind niemals geschärft.“ Am Nachmittag funkelten die metallenen Kunstwerke in der Sonne, die in windstillen Ecken für etwas Wärme sorgte.

So trat die Kälte auch bei den Bogenschützen in den Hintergrund. „Es ist schon fast etwas zu warm“, fand Filip Repp (9) aus Bad Mergentheim nach seinem erfolgreichen Schuss auf Ziel 32 im Hofgarten. sey

