Schwierige Tätersuche

Hohenlohekreis.Der Schmierbrenner Peter Huther liegt tot am Boden, und das Rätselraten beginnt. Spannend und kenntnisreich zeichnet Jan Wiechert den hohenlohischen Kriminalfall aus dem Jahr 1777 nach.

Ein Jahr nach dem Erscheinen seines Erstlingswerks „Böse alte Zeit“ präsentiert der Schwäbisch Haller Autor wieder das Schicksal der kleinen Leute der barocken Zeit und das böse Ende, das es zuweilen nehmen konnte. Von der ersten Zeile an wird der Leser hineingeführt ins Hohenloher Frankenland und seine Geschichte. Fürst Christian Albrecht von Langenburg regiert damals – doch im Mittelpunkt des Geschehens steht ein grausamer Mord und die langwierige Suche nach dem Schuldigen. Die vielen Verhöre durch die fürstlichen Beamten geben Einblick in eine gescheiterte Ehe in armen Verhältnissen, bringen zunächst aber keine Klarheit. Reine Indizienprozesse sind in jener Zeit nicht vorgesehen, und so bleibt die Spannung lange erhalten. Nichts von dieser Geschichte hat Jan Wiechert erfunden – alles fand er in einem Aktenbündel im Hohenloher Zentralarchiv in Neuenstein. „Scheidung mit dem Beil“ ist mehr ein erzählendes Sachbuch als ein Krimi – es ist eine sorgsame recherchierte Nachzeichnung des Alltags der Untertanen. Man erfährt, warum die Menschen so handeln mussten, wie es geschah. Ausgestorbene Berufe wie der des „Schmierbrenners“, der in seinem Ofen im Wald Holz zu Wagenschmiere kondensierte, werden dabei lebendig. In vielen Facetten ergibt sich so ein Bild der Lebenswelt der Barockzeit mit Tätern und Opfern. peka

