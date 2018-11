Schwungvolle Wechsel

Aub.Das Trio Clessidra, bestehend aus den Musikern Yoshie Kaneyasu, Silas Bischoff und Ya’qub El-Khaled, tritt am Sonntag, 18. November um 18 Uhr im Ars Musica in Aub auf. Die Formation besteht seit Januar dieses Jahres als feste Besetzung. Die Instrumentalisten wechseln schwungvoll von Renaissancelaute zu Theorbe und Barockgitarre und von den „Rasgueados“ der Barockgitarre auch wieder zur Laute, während der Gesang mal beschwingt, mal erzürnt, dann wieder sinnlich sich mit den Klängen der Instrumente mischt. Zu hören sind unter anderem Werke von Händel, Monteverdi, Dowland und Marini sowie ein paar Überraschungen.

Yoshie Kaneyasu studierte an der Tokyo University of the Arts und schloss 2014 ihren Master im Gesang bei Professor Monika Bürgener an der HfM Würzburg ab. Zusätzlich dazu besucht sie regelmäßig zahlreiche Meisterklassen bei renommierten Lehrern. Silas Bischoff studiert derzeit klassische Gitarre an der HfM Würzburg bei Prof. Jürgen Ruck. Er erzielte Preise bei Wettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene. Neben klassischer Gitarre widmet sich Silas auch der Alten Musik auf historischen Zupf- und Holzblasinstrumenten. Theorbe lernt er bei Thomas Boysen. Ya’qub Yonas N. El-Khaled begann 2011 sein Studium an der HfM Würzburg mit Hauptfach Gitarre bei Prof. Jürgen Ruck. Seit seinem 12. Lebensjahr spielt er auch die arabische Laute (Oud). Seit 2012 lernt er die europäische Renaissancelaute und Barockgitarre unter Anleitung von Thomas Boysen. Der Eintritt zu dem Konzert in Aub ist frei. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018