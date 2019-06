Sechs Gruppen sind beteiligt

Künzelsau.Unter dem Motto „Leben mit Herz: Miteinander – Füreinander“ veranstaltet die Stiftung Würth am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 18 Uhr zum vierten Mal für Menschen mit und ohne Behinderung einen Tag im Zeichen der Menschlichkeit. Beim „Musikfest von Menschen mit Behinderung“ treten bei Würth in Künzelsau sechs Musikgruppen aus sonderpädagogischen Einrichtungen auf. Ideengeberin ist Carmen Würth.

Der Tag soll als fröhliches Fest von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung die gemeinsame Freude am Musizieren und am Genießen von Musik in den Mittelpunkt rücken.

Diese Musikgruppen spielen: Happytones (Lebenshilfe Buchen und Umgebung), Trommelgruppe Wazungu (Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau), Klavierprojekt (Andreas-Fröhlich-Schule Krautheim), The Braillers (Blindeninstitutsstiftung Würzburg), Klangspiel (Caritas Werkstätte Alois Eckert Lauda-Gerlachsheim), Anne-Sophie-Chor (Hotel-Restaurant Anne-Sophie Künzelsau). Ein Auftritt des Geigenvirtuosen József Lendvay rundet das Konzertprogramm ab. Der vierfache Weltmeister im Gewichtheben Oliver Caruso berichtet in seinem Vortrag „Die integrative Kraft des Sports“ über seine Arbeit im integrativen Sportverein Kraft-Werk Schwarzach nahe Mosbach.

Zwei halbstündige Führungen durch die aktuelle Ausstellung „Siegfried Anzinger“ des Museums Würth öffnen den Besucherinnen und Besuchern die Bildwelt des österreichischen Künstlers, in der sich Löwen, Heilige und Cowboys tummeln.

Den Schlussakkord des Musikfestes setzt eine Gesangseinlage des Anne-Sophie-Chors, der alle Besucherinnen und Besucher zu einem gemeinsamen Lied einlädt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.06.2019