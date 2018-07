Seit 120 Jahren Nachhaltigkeit

Anzeige

Dörzbach/Forchtenberg.Im Oktober 1898 begann die Schraubenfabrik L. und C. Arnold mit der Produktion von Holzschrauben in der „roten Mühle“ in Ernsbach. Die Gründer Louis und Carl Arnold nutzten von Anfang an Wasserkraft als nachhaltige Energiequelle. Das unternehmenseigene Wasserkraftwerk ist heute noch in Betrieb.

2016 schlossen sich Armold und das Tochterunternehmen Arnold und Shinjo zusammen und bündelten damit über 100 Jahre Fastener-Kompetenz und System-Know-how: „Wir sehen uns als einen Systemanbieter, der seinen Kunden zielgerichtet das anbietet, was verlangt und gebraucht wird“, erläutert der technische Geschäftsführer Dirk Döllner. Armold ist Hersteller von Verbindungssystemen und komplexen Kaltfließpressteilen sowie internationaler Entwicklungspartner der Automobil- und Elektroindustrie.

2014 unterzeichnete Arnold die Win-Charta des Landes Baden-Württemberg und verpflichtete sich damit, die Nachhaltigkeit ins Zentrum der Unternehmenstätigkeit zu rücken und Nachhaltigkeitsprojekte aus der Region zu fördern.