Selten gespieltes Gorki-Stück

Künzelsau.Sind die Bewohner des idyllischen Kreisstädtchens, in der das Leben in engen festgeschriebenen Bahnen abläuft, der vollständige soziale Mikrokosmos vom schlauen Kleinbürgerkaufmann, dem beflissenen Beamten, dem desillusionierten Doktor, dem unterwürfigen Arbeitssuchenden, dem kaputten Sozialschmarotzer – bis hinauf zum mächtigen Lokalpolitiker und der adeligen Hausbesitzerin, die Barbaren? Zentrales Thema bei Maxim Gorkis „Barbaren“, ein eher selten gespieltes Stück, das am Dienstagabend, 5. Juni, um 19 Uhr beim Theater im Fluss Künzelsau Premiere feiert. Weitere Vorstellungen gibt es bis Samstag, 7. Juli jeweils um 19.30 Uhr. pm