Wackershofen.Die Gemeinde Michelfeld hat ein mittlerweile seltenes Zeugnis der Bestattungskultur an das Hohenloher Freilandmuseum übergeben.

Am 6. Februar 1965 hat der Gemeinderat von Michelfeld die Anschaffung eines Bestattungsanhängers für Pkw beschlossen, mit dem fortan Verstorbene im Sarg zum Friedhof transportiert worden sind. Was vor inzwischen 54 Jahren als Normalfall galt, nämlich dass die Menschen zuhause gestorben sind und von ihrem jeweiligen Wohnsitz zum Friedhof gebracht worden sind, ist heute zur Ausnahme geworden. Der Bestattungsanhänger wurde von der Gemeinde bereits seit einiger Zeit nicht mehr benötigt. Für Bürgermeister Wolfgang Binnig war jedoch klar, dass der Bestattungsanhänger nicht achtlos entsorgt wird, denn er stellt ein Stück regionaler Kulturgeschichte, insbesondere der Bestattungskultur, dar. Binnigs Anfrage an Michael Happe, Leiter des Freilandmuseums in Wackershofen, ob die Übernahme durch das Freilandmuseum denkbar sei, wurde zustimmend beantwortet, es kam daher jetzt zur offiziellen Übergabe des Anhängers samt Zulassungspapieren. Bürgermeister Binnig und Museumsleiter Happe waren sich einig, dass den Besuchern ein weiteres interessantes Stück Regionalgeschichte geboten werden kann. pm

Mittwoch, 03.04.2019