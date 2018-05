Shoppen mit Spaß und Genuss

Anzeige

Schwäbisch Hall.Beim Haller Frühling können sich die Besucherinnen und Besucher am 5. und 6. Mai auf ein abwechslungsreiches Wochenende voller Spaß, kulinarischer Genüsse und bunter Unterhaltung für die ganze Familie freuen. Der Frühling wird mit einem großen Fest in der Innenstadt und in den Handelszentren Schwäbisch Halls begrüßt.

Am Samstag geht es mit einem Kinderflohmarkt los. Dieser findet traditionell von 9 bis 14 Uhr in der Neuen Straße und auf dem Sparkassenplatz statt und eröffnet das große Festwochenende mit Schnäppchen direkt aus den Kinderzimmern. Am verkaufsoffenen Sonntag wird in Schwäbisch Hall ein bunt gemischtes Programm für jedermann angeboten. Rabatte, Vorführungen, Verkostungen und Kinderaktionen machen den verkaufsoffenen Sonntag auch in den Geschäften zu einem reizvollen Familientag. In den Handelszentren ist ebenfalls einiges geboten. Natürlich dürfen auch die vielen bunten Stände in der Innenstadt nicht fehlen.

Der E-Mobilitätstag auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz und dem Eventplatz im Kocherquartier zeigt den Besuchern die neuesten Entwicklungen im Bereich der E-Mobilität auf. Natürlich wird hier nicht nur informiert. Viele Überraschungen erwarten die Kundinnen und Kunden am Sonntag ab 11 Uhr. Auf Initiative des Vereins Schwäbisch Hall aktiv wird es am Sonntag, 6. Mai, einen Pendelbus geben, der die Innenstadt mit den Handelszentren West und Ost verbindet. Auch die jeweiligen Schulzentren werden mit eingebunden, so dass diese Parkplätze zusätzlich genutzt werden können