Sicherheitsempfinden erhöhen

Anzeige

2017 war insbesondere in den Bereichen „Wohnungseinbruchdiebstahl“ und „Aggressionsdelikte in der Öffentlichkeit“ ein Anstieg der Fallzahlen zu beobachten. Mike Weise, Amtsleiter für Ordnung und Zuwanderung, betonte: „Diese öffentlichkeitswirksamen Delikte schaden vor allem dem subjektiven Sicherheitsempfinden der Bevölkerung.“

Der neue Verein „Sicher im Hohenlohekreis“ möchte genau hier ansetzen und sich für die Menschen dort einsetzen, wo das subjektive Sicherheitsgefühl besonders leidet. Grundlage dieses Erfolgs stellt die Zusammenarbeit aller mit Kriminal- und Verkehrsprävention befassten Institutionen, Personen und gesellschaftlichen Gruppen dar. Bestehende Vereine in diesem Arbeitsfeld, wie beispielsweise der „Weiße Ring“ oder die Kreisverkehrswacht, sollen jedoch keinesfalls ersetzt werden. Der neue Präventionsverein stellt vielmehr ein zusätzliches Angebot dar, spielt mit den anderen Vereinen sozusagen „über Bande“.

Wie dies konkret aussehen könnte, erläutert der künftige Geschäftsführer des Vereines, der Erste Kriminalhauptkommissar Jörg Hachenberg, anhand erfolgreicher Beispiele von Präventionsvereinen aus den Nachbarlandkreisen: „Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es beispielsweise das Kinder- und Jugendpräventionsprojekt „Digitale Medien – Fluch oder Segen?“, im Main-Tauber-Kreis informiert das Logo „www.k-einbruch.de“ auf einem Linienbus über eine Initiative zur Einbruchsprävention. Unser neuer Verein versteht sich als „Netzwerkverbinder“ aller, die sich für die Sicherheit im Hohenlohekreis engagieren möchten.

In den Vorstand des Präventionsvereins wurde als Vorsitzender Landrat Dr. Matthias Neth gewählt, sein Stellvertreter ist der Ltd. Polizeidirektor Wolfgang Reubold vom Polizeipräsidium Heilbronn. Damit der Verein auch finanziell handlungsfähig ist, gewährt der Hohenlohekreis einen einmaligen Zuschuss zur Gründung in Höhe von 2500 Euro. Weitere Infos sind bei der Geschäftsstelle „Sicher im Hohenlohekreis“ oder in Kürze unter www.sicherimhohenlohekreis.de erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.08.2018